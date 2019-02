Bezoekers Chinees restaurant slaan klant de zaak uit

Voor een matpartij in een Chinees restaurant in de wijk Baggelhuizen zijn twee mannen uit Assen veroordeeld tot een werkstraf van 120 uur. Ook kregen de mannen een voorwaardelijke gevangenisstraf van een maand opgelegd.

De twee, van 30 en 40 jaar oud, sloegen een klant het restaurant uit. "Hoe halen jullie het in het hoofd om dit te doen?", vroeg de rechter.De Assenaren zaten op 21 oktober in het restaurant aan de bar en bemoeiden zich met een gesprek tussen een klant en een medewerkster. De klant zei tegen de mannen dat hij het gesprek liever zelf wilde afhandelen. Daarop vielen de Assenaren de man aan. Het slachtoffer viel tegen een vitrinekast en rende naar buiten.De twee Assenaren renden het slachtoffer achterna en lieten hem struikelen. Terwijl de man op de grond lag werd hij getrapt en geschopt. Dit gebeurde op een woonerf, net buiten het restaurant. Buurtbewoners zagen wat er op straat gebeurde. Ze waren diep geschokt, zeiden ze later tegen de politie.Tegenover de rechter konden de mannen niet uitleggen waarom dit was gebeurd. Ze waren flink onder invloed van alcohol. De rechter noemde dit 'te gek voor woorden'. Naast de taakstraf moeten de Assenaren het slachtoffer allebei een schadevergoeding van 450 euro betalen.