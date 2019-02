Fries mag niet meer in Koekange komen na mishandelen ex

Een 64-jarige man uit het Friese Burgum is veroordeeld tot tachtig uur werkstraf voor het mishandelen van zijn ex-vrouw en haar vriend. Ook mag hij van de rechter niet meer in Koekange komen.

De man kwam begin september naar de woning van zijn ex in Koekange om geld en sieraden te halen. De twee kregen ruzie. Voor de ogen van hun drie kinderen gingen ze elkaar te lijf. De Fries sloeg zijn ex-vrouw met een mes. Toen haar vriend zich ermee bemoeide gaf de man hem klappen met een wandelstok. De kinderen kropen ondertussen huilend in een auto.De officier van justitie eiste een werkstraf van honderd uur. Hij beschuldigde de Fries ook van het vernielen van een raam. Dat vond de rechter niet te bewijzen, daarom strafte hij lager. De man kreeg behalve de werkstraf en het gebiedsverbod ook een voorwaardelijke gevangenisstraf van een maand.Zijn ex-vrouw liep snijwonden op door het geweld. De Fries moet haar en haar vriend 600 euro schadevergoeding betalen.