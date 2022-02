Wat vind jij: De weercodes van het KNMI zijn onnodig afschrikwekkend

Code geel betekent zoveel als: let op, kans op gevaarlijk weer. Code oranje is al een tikje ernstiger en bij code rood kun je beter niet de weg op gaan. De laatste jaren geeft het KNMI geregeld een weercode af bij bijvoorbeeld een naderende storm of bij winterweer als sneeuw en ijzel. Het idee erachter is dat iedereen zich dan kan voorbereiden en eventueel kan besluiten thuis te blijven.