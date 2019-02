Opgravingsvondsten in tijdelijk infocentrum Hunebed Highway

Tot april hebben ze de tijd om onderzoek te doen langs het wegdeel tussen Dalen en Coevorden. De N34, inmiddels omgedoopt tot Hunebed Highway, wordt op dat stuk verdubbeld. Daarna gaan de archeologen aan de slag bij Emmen-West, voordat de wegenbouwers hen ook daar op 1 juli vervangen.Resultaten van het onderzoek zijn er inmiddels volop. Ter hoogte van Dalen zijn paalgaten, greppelsystemen, afvalkuilen en karrensporen gevonden. Er is in het verre verleden op verschillende plekken bewoning geweest. De archeologen proberen orde in dat verleden te krijgen en dat is met de kris kras door elkaar lopende rijen paalgaten niet eenvoudig.Dave la Féber leidt het onderzoek op een van de twee locaties bij Dalen. Van het verkeerslawaai wordt hij zo nu en dan wel 'wat kriegelig', maar "heel veel mensen groeten ons door even te toeteren, dus ik begrijp daar uit dat ze waarderen wat we hier aan het doen zijn."De mooiste vondsten worden geëxposeerd in het informatiecentrum op industrieterrein 't Kleine Veld in Dalen, vlak aan de N34. Archeoloog Hilde Boon: "We vinden meestal maar heel kleine scherven. Het is vaak afval van vroegere bewoners, dus die hele grote potscherf in de vitrine vind ik heel speciaal."Boon is enthousiast over de resultaten in Dalen: "We vinden hier heel mooie dingen. Van nederzettingsresten worden archeologen sowieso altijd heel blij. Maar we moeten het allemaal nog verder onderzoeken. Dan leggen we het vast een onderzoeksrapport en daarna gaan de vondsten naar het archeologisch depot in Nuis."Dit weekend kunnen bezoekers van het Hunebed Highway-infocentrum met de bus naar de opgravingslocaties om ook daar een kijkje te nemen.