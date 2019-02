FC Emmen houdt minuut stilte voor overleden broer Kjell Scherpen

Jorg Scherpen lag ruim een maand in coma na een hartstilstand.De spelers van FC Emmen spelen de eredivsiewedstrijd tegen Vitesse met rouwbanden.Komende dinsdag wordt in stadion De Oude Meerdijk in Emmen afscheid genomen van Jorg Scherpen, waarna hij in besloten kring wordt gecremeerd.FC Emmen-trainer Dick Lukkien liet gisteren in het RTV Drenthe-programma Rood Wit TV weten dat keeper Kjell Scherpen komende zondag wel op doel wil staan.