Drenthe Toen Podcast: de OD-actie van januari 1945

Loslippigheid tijdens een nieuwjaarsborrel in 1945, over onderduikers bij boer Eisen in Schoonebeek, leidde tot het oppakken van zo'n veertig verzetsstrijders. Zeventien van hen overleefden dat niet. Wat later de OD-actie van januari 1945 is gaan heten, is een zwarte bladzijde in de oorlogsgeschiedenis van Zuidoost-Drenthe.

Volgens onderzoeker en schrijver Bert J. Finke is er nog maar weinig bekend over de OD-actie van januari 1945, waarbij OD staat voor Ordedienst. Voor een vierdelige podcast- en radioserie stappen we bij Finke in de auto voor een rit door Zuidoost-Drenthe; een tocht door de geschiedenis van januari 1945.

Het gerucht