Opluchting bij podiumbouwer Interstage over versoepelingen: 'Fijn dat er nu zekerheid is'

"Al maanden geleden hebben we de keuze gemaakt ons te gaan voorbereiden op het festivalseizoen. Wachten was geen optie", zegt directeur Gino Spijkerman van podiumbouwer Interstage uit Meppel. Die keuze was een gok, erkent hij, want voor hetzelfde geld was er opnieuw geen echt festivalseizoen gekomen. Maar nu het kabinet de coronamaatregelen loslaat, blijkt het de juiste keuze te zijn geweest.

Spijkerman kreeg een hoop enthousiaste berichtjes na de persconferentie van gezondheidsminister Ernst Kuipers gisteravond, lacht hij. "We voelden natuurlijk wel dat er versoepelingen aan zaten te komen, dat is het voordeel van het lekken in Den Haag. Maar met name voor de onzekere periode rond Koningsdag en Bevrijdingsdag is het heel fijn dat er nu zekerheid is en we gewoon lekker door kunnen."

Voorbereiding

Dat hij er afgelopen najaar al voor gekomen heeft zich wél te gaan voorbereiden op festivals voor dit jaar, komt omdat Spijkerman weet dat zijn bedrijf daar lange tijd voor nodig heeft. "Dat kan niet in een week. Nu komen de versoepelingen eerder dan verwacht, maar als die later waren gekomen, hadden we niet genoeg tijd meer gehad."

De entertainmentbranche piepte en kraakte de afgelopen twee jaar onder de coronamaatregelen. "Voor ons viel het de laatste tijd mee. Deze tijd van het jaar is altijd wat rustiger. Maar de grote hallen, zoals Ziggo Dome, die hebben het wel echt zwaar. Die moesten echt zekerheid hebben en die gaan nu ook weer personeel aannemen."

Extra duw

Dat laatste had Spijkerman zelf ook al gedaan. "We hebben altijd gezegd dat we de club bij elkaar wilden houden, maar er zit wel een flexibele schil omheen en die is uitgedund. Maar we staan er nu goed voor. Mensen willen graag voor ons werken. Onze mensen zijn ons belangrijkste kapitaal. Als je dat als werkgever laat zien, betaalt zich dat ook weer uit."

Spijkerman kijkt uit naar de komende periode. "De agenda is goed gevuld. Sterker nog, in bepaalde periodes kan er niks meer bij. We hebben er zin in. We hebben de energie binnen ons bedrijf kunnen houden. Dit positieve nieuws geeft een extra duw de goede kant op en dat is heel gaaf."

'Huiverig'

Bart Steenge van Steenge Tenten uit Odoorn is iets voorzichtiger. "Ik ben nog wat huiverig, want voor hoe lang geldt dit? Maar er is wel meer vertrouwen", zegt hij. "We doen alles in eigen beheer, dus we kunnen snel schakelen. Negentig procent van onze klanten zijn vaste klanten. We weten wat die willen hebben. We hebben de agenda redelijk inzichtelijk. Maar we krijgen ook wel wat aanvragen van verder weg."