Bertus Folkertsma: volgend jaar wil ik de TT op Man rijden

"Na het WK Superbikes en de TT heb ik nog één groot doel: en dat is de TT van Man", zegt Folkertsma. In 2017 maakte hij z'n debuut in de Manx Grand Prix; de race voor de nieuwkomers. Als voorbereiding ging hij met een instructeur het stratencircuit rond. "Ik was de instructeur al meteen kwijt. Ik dacht we beginnen rustig aan, maar hij ging meteen vol gas. En na het eerste rondje kwam ik lijkbleek en trillend van de motor. Ik dacht bij mezelf: wat doe ik hier? Ik kan dit niet."Het stratencircuit op Man is 62 kilometer lang. Een wedstrijd bestaat uit vier rondes. Na twee rondes komen de coureurs binnen om te tanken. Een klein foutje kan al fataal zijn Het circuit zit vol verrassingen. "Wij, als Nederlanders, zijn dit soort dingen niet gewend. Verkantingen en gaten in het asfalt. Stoepranden en boompjes langs de kant. En ook de harde wind is een belangrijke factor. Pas na een week heb je in de gaten hoe het écht is. Maar na het eerste rondje was het werkelijk een drama", aldus Folkertsma.Ook dit jaar zal hij daar weer starten in de Manx Grand Prix. Zo wil hij langzaam naar het niveau van de TT toe werken. Z'n topsnelheid ligt op 270 kilometer per uur, maar toch zal hij z'n gemiddelde nog moeten opkrikken. "Ik rij nu gemiddeld 170 kilometer per uur. Maar als ik me wil kwalificeren voor de TT moet dat naar 180 kilometer per uur", verklaart Folkertsma.Het allernieuwste type Yamaha R6 staat al in de loods in Assen te wachten op het nieuwe avontuur. De wegmotor moet nog helemaal omgebouwd worden tot racemotor. De Manx Grand Prix wordt dit jaar van 18 tot en met 30 augustus verreden.