Plannen voor zorghotel in oude gemeentehuis Gasselternijveen

Het gebouw stond inmiddels zo'n twee jaar leeg en stond al langere tijd te koop. Er diende zich een serieuze koper aan, maar de plannen die hij had met het pand zouden de plannen van het dorp in de wielen rijden."We kopen het niet voor onszelf, maar we geven Dorpsbelangen in Gasselternijveen hiermee de gelegenheid om te onderzoeken of in dit pand kortdurende zorg kan worden gerealiseerd", zegt wethouder Henk Heijerman. Hij werkte zelf tien jaar als ambtenaar financiën in het pand.Dorpsbelangen Gasselternijveen, dat binnenkort samengaat met de dorpscoöperatie, is heel blij met de actie van de gemeente. Dorpsbelangen had er bij de wethouder op aangedrongen het dorp uit de brand te helpen. Want Dorpsbelangen wil het pand graag voor Gasselternijveen behouden en is tegelijkertijd in gesprek met Buurtzorg over het realiseren van kortdurende zorg in het gebouw. Maar de vereniging had zelf het geld niet om het pand te kopen."Wij denken dat dit pand er heel geschikt voor is. Buurtzorg denkt aan 24 bedden. De overheid trekt zich steeds meer terug en wij springen in dat gat. Mensen die uit het ziekenhuis worden ontslagen kunnen niet altijd meteen naar huis. Dit zou een voorziening moeten worden voor een verspreidingsgebied van 100.000 mensen in Gasselternijveen en omgeving", zegt Jan Willem Koops, voorzitter van Dorpsbelangen.Kenniscentrum voor sociaal-maatschappelijke vraagstukken CMO Stamm doet momenteel een haalbaarheidsonderzoek. "We kijken of er genoeg partijen zij die interesse hebben, of het bouwtechnisch mogelijk is en hoe de kortdurende zorg gefinancierd zou kunnen worden", zegt adviseur Fenna Bolding van CMO Stamm. Ze is hoopvol: "In de wijde omgeving is er geen voorziening voor kortdurende zorg, maar daar is wel behoefte aan. Het ziet er naar uit dat er inderdaad een mooie zorgvoorziening gaat komen", aldus Bolding. Eind juni verwacht ze het haalbaarheidsonderzoek klaar te hebben.De gemeente gaat het pand zelf niet opknappen. Voor het opknappen is mogelijk subsidie beschikbaar omdat het gaat om een Rijksmonument. Heijerman noemt ook nog de 'Regiodeal', een zak met geld uit Den Haag voor onder meer de Veenkoloniën. Mogelijk kan de partij die de voorziening voor kortdurende zorg gaat exploiteren een beroep doen op dat potje.Maar wat als het zorghotel er niet komt? "Dan verkopen we het gewoon weer", zegt Heijerman. Maar Jan Willem Koops wil daar niet aan. Op de vraag hoe groot hij de kans acht dat er daadwerkelijk een zorghotel in het oude gemeentehuis komt zegt hij: "honderd procent".De voorzitter van Dorpsbelangen droomt alweer van het volgende project: het terugbrengen van water in de Vaart. Zodat de patiënten in het zorghotel straks uitzicht hebben op het water.