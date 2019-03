Leerling-boswachter Cees Lange: Het liefst ben ik in het veld

Lange is door Staatsbosbeheer geselecteerd voor het tweejarige opleidingstraject Bos- en Natuurbeheer. Vier dagen in de week is hij grotendeels zelfstandig aan het werk en een dag in de week gaat hij naar school. Die combinatie bevalt hem uitstekend."Geen dag is hetzelfde, dat is zo leuk. Ik ben nu bezig met communicatie-werkzaamheden; ik heb net de beelden van mijn wildcamera bekeken en een berichtje geschreven. Ook heb ik vandaag houtwallen geïnventariseerd."De beelden die Lange met zijn wildcamera maakt, plaatst hij elke vrijdag op Instagram "Je wordt natuurlijk boswachter om buiten te kunnen zijn, het liefste ben ik in het veld. Wat dat betreft zijn de klussen op kantoor soms wat minder, maar er zit niets bij wat ik echt niet leuk vind.""Ik heb bevers en otters gezien en een enkele keer een das. Dat vind ik best uniek, het zijn dieren die niet iedereen iedere dag ziet. De planten moet nog komen, ik hoop straks orchideeën en zeggesoorten te zien.""Het noorden is mijn droomgebied, het maakt niet uit of het Drenthe, Friesland of Groningen wordt. Voor mijn opleiding heb ik drie jaar in Arnhem gewoond en toen kwam ik er wel achter dat mijn hart in het noorden ligt.""Vanaf mijn zesde jaar wilde ik al boswachter worden. Het is begonnen met een snuffelstage bij Staatsbosbeheer toen ik op Vlieland woonde. Eigenlijk heb ik sinds mijn vijftiende stages gelopen bij Staatsbosbeheer en ik ben niet meer weggegaan."