Mogelijk toch nog een kans voor Het Pauperparadijs

Mogelijk gaat de opvoering van theaterspektakel Het Pauperparadijs deze zomer tóch door. Dat bleek vanochtend tijdens de vergadering van Provinciale Staten. Gedeputeerde Hans Kuipers zei in antwoord op vragen van Statenlid Anry Kleine Deters (D66) dat een ecologisch adviesbureau uitzoekt of de voorstellingenreeks alsnog kan doorgaan.

Afgelopen vrijdag maakte de organisatie bekend dat de derde reeks voorstellingen in Veenhuizen niet kan doorgaan vanwege het stikstofbeleid.

'Absurde gevolgen van onduidelijk beleid'

In 2016 en 2017 werd de voorstelling ook gespeeld op de binnenplaats van het Gevangenismuseum. Het was een enorm succes. Nadat Het Pauperparadijs daarna in 2018 naar theater Carré in Amsterdam werd verplaatst, zou de voorstelling over de Maatschappij van Weldadigheid in de zomer van 2020 terugkeren naar Veenhuizen. Het coronavirus gooide echter roet in het eten. Vorig jaar gebeurde dat opnieuw en daarom stond het theaterspektakel nu voor deze zomer op het programma.

Omdat het Gevangenismuseum vlakbij Natura 2000-gebied het Fochteloërveen staat, mogen evenementen die er plaatsvinden vanwege het aangescherpte stikstofbeleid nu geen stikstof meer uitstoten. "Wij stoten natuurlijk bijna niets uit, maar wel iets meer dan nul. Vooral door verkeer van bezoekers", aldus regisseur Tom de Ket afgelopen vrijdag. Bij stikstofuitstoot is het niet mogelijk om de noodzakelijke milieuvergunning voor de theatervoorstelling te kunnen krijgen. De Ket: "Dit zijn de absurde gevolgen van een onduidelijk stikstofbeleid waarmee wij nu geconfronteerd worden."

'Goed in gesprek'

GroenLinks-gedeputeerde Kuipers zei vanochtend in de Staten dat hij werd verrast door het besluit van de organisatie om de stekker eruit te trekken. De organisatie had de provincie hierover niet ingelicht, waardoor die het in de media moest vernemen. Het Pauperparadijs wordt gezien als één van de paradepaardjes van cultureel Drenthe van de afgelopen jaren en is daarom belangrijk voor de provincie.

Gisteren hebben de provincie en de makers van de voorstelling overleg gehad. De uitkomst is dat nu wordt onderzocht of er toch mogelijkheden zijn om de voorstellingreeks te laten doorgaan. Ook is er overleg met de gemeente Noordenveld die, als de milieuvergunning er komt, nog een evenementenvergunning moet afgeven. "We zijn goed in gesprek, maar ik kan niet op de uitkomsten vooruitlopen", aldus Kuipers.

Planningsprobleem