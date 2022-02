Schapenhouder na zevende wolvenaanval: 'Ik zet ze op Marktplaats'

Verplaatsen van een wolfwerend raster is voor Erwin Koeling, zoon van Lammert, al helemaal niet te doen. Hij heeft meer dan duizend schapen verdeeld over 23 percelen. Afgelopen maanden verloor hij acht schapen aan de wolf. "Ik krijg 20.000 euro subsidie voor mijn hek en dat lijkt veel, maar het is veel te weinig. De arbeid wordt niet vergoed. Mijn inkomsten stijgen niet. Het levert zo niets meer op."

Voorzitter Harry Oosterman van de gebiedscommissie Preventie wolvenschade zegt dit bij het komende overleg met de provincie te gaan aankaarten. Hij begrijpt dat de schapenhouders moedeloos worden van de wolvenaanvallen. "Het is buitengewoon vervelend dat het steeds weer bij dezelfde mensen gebeurt."

Schadevergoeding duurt lang

Koeling en Worst hebben nog geen cent aan schadevergoeding ontvangen voor hun dode schapen, terwijl hun eerste meldingen dateren van oktober en november. BIJ12 zegt dat het taxatiebureau zes weken de tijd krijgt om het taxatierapport op te stellen. Vervolgens "streeft" BIJ12 ernaar om de tegemoetkoming binnen tien weken uit te keren.

Die termijn van 6 weken wordt niet altijd gehaald. Veel dossiers hebben losse eindjes, zoals bij gewonde of vermiste dieren, waardoor het langer duurt om alle informatie compleet te krijgen. Soms komt een factuur van de dierenarts of het destructiebedrijf te laat.

"We begrijpen de frustratie en vragen waarom dit zo lang moeten duren, maar tegelijkertijd vraagt dit proces wel om nauwkeurigheid en zijn er veel verschillende schijven bij betrokken. Dat kost tijd, en helaas soms inderdaad te veel tijd", zegt een woordvoerder van BIJ12 hierover.

Nog veel leren

Volgens de taxateur die het DNA bij het schaap van Worst dinsdag heeft afgenomen, zaten er een aantal zwakke plekken in het raster. "Voornamelijk de onderste draad was niet overal wolfwerend. Ook niet alle paaltjes stonden allemaal recht in de grond, waarschijnlijk vanwege de storm/harde wind, wat ten koste gaat van hoe strak de draden staan. Dat kan een oorzaak zijn dat niet alle draden wolfwerend waren", zo staat in het taxatierapport.

Volgens Harry Oosterman van de gebiedscommissie is het een leerproces. "We zitten in een heel vervelende fase. We moeten leren omgaan met de wolf. We moeten leren hoe we preventieve maatregelen kunnen nemen."

Oosterman gaat de provincie vragen om camera's te plaatsen. "Het is de vraag wat die wolf nu echt doet." De provincie heeft eerder al aangegeven deze mogelijkheid te gaan bekijken.

De provincie heeft inmiddels een wolvenconsulent aangesteld die onder meer het adviseren van schapenhouders als taak heeft. Die begint officieel eind deze maand aan zijn taak. Volgens Oosterman is het een "goede vent".

Hoge bescherming

Afschieten is volgens Oosterman geen optie. "Ik denk dat de grens pas is bereikt als de wolf heel gevaarlijk gedrag vertoont richting mensen of in de stedelijke omgeving gaat opereren. Dan kom je in de problemen. Maar op dit moment denk ik dat er binnen de wetgeving niks mogelijk is."