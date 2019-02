Man vraagt autobedrijf Assen om proefrit en brengt auto niet terug

Op 12 december vroeg de man een autohandelaar in Assen of hij een proefrit mocht maken. Die auto bracht hij vervolgens nooit meer terug. In Tynaarlo en Hoogezand tankte hij tweemaal zonder te betalen.De man had geen rijbewijs.Slechts twee dagen voordat hij dit deed, werd hij veroordeeld voor een soortgelijk delict. De drie maanden voorwaardelijk die hem net waren opgelegd, maakten duidelijk geen indruk. Vanuit een instelling in Groningen liep de Delfzijlster weg om weer op boevenpad te gaan. Een terugkerend thema, meldde de reclassering. ‘Het lukt meneer niet zich aan de afspraken te houden. We zitten hier elke keer weer.’Momenteel verblijft de man in Forensisch Centrum Teylingereind. Op zitting zei hij dat hij graag hulp wil. Waarom hij steeds wegloopt weet hij niet. ‘Dat zit in mijn hoofd.’De officier eiste verder drie maanden cel voor het meest recente delict en vijftig dagen cel voor een andere straf die nog open stond.De rechter was coulanter. Hij vond het belangrijker dat de man snel met zijn behandeling begint. Hij kon zich wel vinden in de vijftig dagen celstraf, om de man toch iets van zijn daden te laten voelen.