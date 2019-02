Actiecomité Bargermeer wil ledenvergadering laten annuleren

De actievoerders hielden vorig jaar oktober clubgebouw 't Bargermeertje twee weken bezet. Zij zijn het niet eens met het interim-bestuur van de bewonersvereniging.Woensdag houdt het interim-bestuur een ledenvergadering. Het actiecomité zet hier zijn vraagtekens bij.Volgens het actiecomité zijn namelijk niet alle leden uitgenodigd. "We hebben veel leden die ons bellen en zeggen dat ze niet zijn uitgenodigd", zegt Geert Poede van het comité. "Wij moeten dan zeggen: daarvoor moet je bij het bestuur zijn."Volgens Rik Lucas, de huidige voorzitter, zijn alle leden wel degelijk uitgenodigd. "We hebben de ledenlijst van het oude bestuur, die bij de rechtbank vorig jaar was ingediend, als basis genomen. Op die lijst zijn nieuwe leden bij gekomen en de oude leden, die schriftelijk hadden opgezegd, vanaf gehaald."Op de ledenlijst staan volgens Lucas 132 leden van de buurtvereniging. Op de vergadering van woensdag zijn alleen de leden welkom die op de lijst staan. Zij worden bij de ingang gecontroleerd.Volgens Poede willen de niet-uitgenodigde leden woensdagavond verhaal komen halen. "Zij zijn boos. Wij maken ons zorgen over de veiligheid woensdagavond, omdat er zoveel onderlinge spanningen zijn." Het comité wil dat de vergadering niet doorgaat en beraadt zich op acties om de ledenvergadering te laten annuleren.Lucas zegt zich geen zorgen te maken over de veiligheid. Vooralsnog gaat de ledenvergadering gewoon door. De vergadering is in Hotel Ten Cate in Emmen. "Het buurthuis is te klein, daar mogen maximaal tachtig mensen in.""Ik wens de buurt een eerlijk en neutraal bestuur toe en ik wens hen alle succes", aldus Lucas, die zelf geen kandidaat is.Het is al geruime tijd onrustig rond de bewonersvereniging. De spanningen liepen hoog op vanwege een bestuurskwestie. Het oude bestuur werd vorig jaar april aan de kant gezet en opgevolgd door een interim-bestuur, maar volgens het oude bestuur gebeurde dat onrechtmatig. Een actiecomité hield het buurthuis bezet, omdat er volgens het comité geen activiteiten meer worden georganiseerd. Het actiecomité wil het buurthuis en de activiteiten graag weer nieuw leven inblazen.