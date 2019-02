Wat is er dit weekend te doen in Drenthe?

Heb je nou echt zin om je helemaal te begeven in de lentesfeer en bloeiende krokussen te bezichtigen? Dan kun je met een rondleiding mee op landgoed Overcingel in het centrum van Assen. Je wordt dan rondgeleid door natuurgidsen die je vertellen over de geschiedenis van het landgoed en de flora en fauna.Als je zaterdag tussen elf en vier door de Ericasestraat in Erica loopt bestaat de kans dat je op nummer 31 een overdekte tweedehandsmarkt ziet. Meer dan 30 standhouders verzamelen zich daar om kinderkleding en speelgoed te verkopen. De entree is gratis en terwijl je geniet van je gratis glas ranja kun je de kids kwijt op het springkussen.Zaterdagmiddag kun je een kijkje nemen bij kostuumshow De Moeder De Vrouw. De show toont de ontwikkelingen van vrouwenmode vanaf 1885 tot het heden. De show begint dan ook met hooggesloten japonnen met strakke mouwen. De show is gratis te bezoeken en vind plaats in De Nieuwe Kolk in Assen.Als je toevallig nog oude foto’s van Schoonoord of de omgeving op zolder hebt liggen kun je ze zaterdag in laten scannen in verzorgingscentrum ‘Het Ellertsveld’. Stichting Historisch Schoonoord probeert namelijk foto’s te preserveren voor toekomstige generaties. Denk hierbij aan foto’s van voor de oorlog, maar ook van na de oorlog zoals van de jaren 50 en 60.In Herberg Het Plein in Meppel kun je zondag ochtend je kinderen laten vermaken met een poppenkast over Koert en Geertje. Ze helpen oma om de zolder op te ruimen. Terwijl ze bezig zijn met een kist met verkleedkleren horen ze een vreemd geluid. Zouden dat muizen zijn? Of misschien een spook?Het Drents Museum heeft dit zondag een tentoonstelling van Carolein Smit. De internationaal bekende keramist ontving in 1999 de Keranova prijs voor haar autonome sculptuur. Zondag staat ze in Assen. Bezoekers kunnen een kijkje nemen in haar creatieve proces. Met een entreebewijs van het museum is de demonstratie gratis te bezoeken.“Het is ieder voor zich. Geen verplichte dingen”, zegt Clarie Speelman. Ze is initiatiefnemer van de alleenstaanden-middag in Westerbork voor mensen boven de zestig. De middag zal plaatsvinden in Het Wapen van Westerbork. “Je hoeft je niet aan te melden. Als je het na een uurtje welletjes vindt ga je gewoon weg.”Jacques d’Ancona vertelt zondag om 14:00 zijn familiegeschiedenis in Herinneringscentrum Kamp Westerbork. De vader van meneer d’Ancona was in 1937 ondergedoken na een oproep voor Westerbork. Destijds wist hij niet dat vader onder gedoken was. “Mijn moeder was als de dood dat we onze mond voorbij zouden praten.”In Meppel kun je zondag naar een expositie van Dolgor Dugarova. De Russische kunstenares woont sinds 2003 in Nederland en vertaalt haar pijn en verdriet in haar schilderwerk. Zondag om 14:00 kun je de expositie bezoeken in Restaurant De Drie Kalkovens.