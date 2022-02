Vrees wordt werkelijkheid: eieren kippenboeren door ophokplicht minder waard

Toen de vogelgriep in oktober vorig jaar in Nederland werd geconstateerd vreesden kippenboeren al dat de ellende langer dan zestien weken zou duren. Nu is het zover en zijn hun eieren minder waard. De schade loopt in de duizenden euro's.

Sinds 26 oktober is de ophokplicht van kippen van kracht om zo verspreiding van het vogelgriepvirus zoveel mogelijk te voorkomen. Om aan het predicaat vrije uitloop te voldoen moeten kippen binnen zestien weken weer naar buiten. Die limiet is nu bereikt. Vanaf vandaag worden vrije-uitloopeieren verkocht als scharreleieren.

Schade loopt iedere dag op

"Je moet rekenen op 2 cent per ei verschil", zegt kippenboer Albert Zantinge uit Drijber. Deze afwaardering kost hem 700 euro per dag, laat hij weten. "We verkopen 35.000 eieren per dag. Dus dat tikt behoorlijk aan. De schade vorig jaar bedroeg zo'n 50.000 à 60.000 euro."

Tegelijkertijd is de Drentse pluimveehouder blij dat de vogelgriep zijn bedrijf nog niet is binnengedrongen. Hij leeft mee met de collega's bij wie het virus wel heeft toegeslagen. "Dat is een drama. Niet alleen vanwege het geld dat je misloopt. Er komt dan simpelweg van alles op je af. En natuurlijk ben ik er bang voor dat de vogelgriep alsnog in onze regio doordringt. Ook al voldoe je aan alle protocollen, dan nog lukt het niet iedereen om het virus buiten te houden."

"Regelgeving zet ons klem"

Vorig jaar mocht de ophokplicht er pas na 36 weken af, dat was eind juni. Voorlopig zijn er nog geen signalen dat het einde van de huidige regelgeving in zicht is. Dat betekent dat de eieren van pluimveehouders door de Europese regels wekenlang minder waard zijn. Slecht voor de markt, beweren de boeren, omdat een scharrelhouder er ook niet op zit te wachten dat er opeens een enorm aantal scharreleieren bij komt.