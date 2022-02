Zoektocht naar tijdelijk onderdak Asser moskee mislukt: 'Weer buiten bidden'

Het bestuur van de As-Soennahmoskee in Assen is er niet in geslaagd een tijdelijke gebedsruimte te vinden. De sloop van het gedateerde moskeegebouw wordt daarom minimaal drie maanden uitgesteld.

De zoektocht naar een geschikt pand voor de moskee bleek ingewikkeld. Volgens het bestuur waren de meeste beschikbare gebouwen te klein of te duur en hadden vaak te weinig parkeerruimte. Ook hulp van de gemeente leverde niets op.

Sloop na de Ramadan

"We wilden eigenlijk deze maand al beginnen met de sloop, maar dat wordt nu pas na de Ramadan", vertelt moskeebestuurder Mohamed el Mourabit. "Tijdens die periode is het erg druk in de moskee, dus voor die tijd willen we het gebouw niet afbreken." De vastenmaand van de moslims duurt dit jaar van begin april tot begin mei.

Het bestuur van de As-Soennahmoskee wil de Ramadan ook gebruiken om een nieuwe inzamelingsactie op te zetten. Nog niet al het benodigde geld voor de bouw van de moskee is binnen. Alleen al om het nieuwe gebouw wind- en waterdicht op te leveren, is nog zo'n drie ton nodig. Voor de sloop is wel al genoeg geld bij elkaar. De nieuwe moskee kost in totaal ongeveer één miljoen euro.

Nieuwe moskee

De huidige moskee zit in een voormalig schoolgebouw uit de jaren '60 aan de Mr. Groen van Prinstererlaan. Dat pand is verouderd en vooral tijdens het vrijdagmiddaggebed veel te klein voor het aantal gelovigen dat komt bidden.

De nieuwe moskee krijgt twee verdiepingen met grotere aparte ruimtes voor mannen en vrouwen, een ontmoetingsruimte en een moderne waskamer. Ook krijgt de moskee een sierminaret, die niet is bedoeld voor de gebedsoproep.

Bidden op de parkeerplaats

Om het gebouw over een paar maanden toch te kunnen afbreken, komt er een kantoorunit op het terrein van de moskee. Bezoekers kunnen dan alsnog bidden, maar bij drukte zal een deel de gebedskleden buiten moeten neerleggen. Dat zal vooral gebeuren tijdens het gebed op vrijdag, wanneer er zo'n honderd mannen naar de moskee komen.

Dat moest ook al tijdens de coronacrisis, omdat de moskeegangers anders geen anderhalve meter afstand van elkaar konden houden. Een groot deel van de bezoekers bidt daarom op de binnenplaats van de moskee, in weer en wind.

El Mourabit: "Als de zon schijnt en het warm is, dan is dat minder erg. Maar als het regent of koud is, dan is dat wel heel vervelend." Het bestuur laat de plek waar in de toekomst parkeerplekken komen alvast bestraten, zodat de bezoekers in ieder geval niet op het gras hoeven te zitten.

Andere moskee geen optie

Assen heeft behalve de soennitische As-Soennahmoskee nog twee islamitische gebedshuizen: een Turkse en een sjiitische moskee. Daar onderdak zoeken is volgens El Mourabit niet mogelijk vanwege de verschillen in geloofsopvatting.

El Mourabit: "In de Turkse moskee hebben ze ook andere gebruiken dan bij ons. Dan zit je alleen maar op elkaars lip en dat is gewoon niet handig."

'Alleen op vrijdag'

Het moskeebestuur hoopt dat de gemeente Assen of een andere pandeigenaar toch nog een oplossing vindt. Vooral op vrijdag is de nood hoog, wanneer mannelijke moslims verplicht naar de moskee moeten komen.