Festivals: 'We kunnen er weer een mooi feest van maken'

Na de aangekondigde versoepelingen weten de organisatoren van het Boerenrockfestival zo goed als zeker dat dit jaar wel een festival mogelijk is. "Eventuele nieuwe varianten moeten gewoon lekker wegblijven", zegt Bjorn van der Veen.

Het festivalterrein bij Drouwenermond ligt er nu drassig en verlaten bij. Dat is twee jaar lang zo geweest, maar halverwege augustus staat het terrein van 32 hectare weer vol met caravans, campers, podia en crossauto's en -motoren. Althans, daar gaat de organisatie nu van uit. "Mensen zijn wild, die willen graag weer een feestje geven."

Twijfels over 1G-beleid

Al twee maanden eerder stroomt naar verwachting het centrum van Assen vol, want ook het TT-festival in Assen kijkt vooruit naar een nieuwe editie in juni. "Wij gaan een oude vertrouwde editie voorbereiden", zegt Sander ten Bosch, van het TT-festival. "We gaan iedereen hopelijk weer ontmoeten en er een mooi feest van maken."

Ten Bosch maakte zich nog zorgen over een 1G-verplichting, waarbij alle bezoekers getest moeten worden. Maar die geldt alleen voor evenementen die binnen worden gehouden. "Voor ons verschrikkelijk goed nieuws natuurlijk. Ook wel verrassend, in een keer sloeg het om."

Ook Van der Veen van het Boerenrockfestival heeft nog zijn twijfels over 1G. Een deel van dat festival is wel binnen in feesttenten. "We mogen tussen de veertig- en vijftigduizend bezoekers verwachten. Ik zie hier geen locatie waar vijfduizendbezoekers kunnen testen om een feestje te vieren." Hij hoopt dat die maatregel tegen die tijd ook van de baan is.

Spelen voor Sinterklaas

De versoepelingen komen niets te vroeg. Na twee kale jaren is de bodem van de kas in Drouwenermond in zicht. Dit jaar kunnen ze die ook nog niet bijvullen. De kaartjes van twee jaar geleden zijn nog geldig, maar de inkoop is soms tot wel 30 procent duurder geworden. Begin september gaan de overige kaarten in de verkoop, maar die krijgen dezelfde prijs als de al verkochte kaarten. "Eigenlijk spelen we een beetje voor Sinterklaas."

De organisatie van het Boerenrockfestival heeft vorig jaar wel een paar kleine feesten kunnen houden, mede dankzij snel handelen van de gemeente Borger-Odoorn. Daarmee is de schade echter niet verholpen. "Daar hebben we wel twee of drie goede jaren voor nodig", aldus Van der Veen.