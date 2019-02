Ondernemers bij Dieversluis snel beter bereikbaar

Blijdschap bij de ondernemers rond de Dieversluis in Dieverbrug. Het gebied krijgt een facelift en deze week is een aannemer is begonnen met de werkzaamheden.

Het is een prachtig stukje Dieverbrug, de winkels en restaurants bij de sluis. Grote probleem is de toegangsweg. Als je niet weet hoe je er moet komen dan kan het een flinke zoektocht zijn."Je moet eerst achter een Chinees restaurant langs en dan over het busstation", weet Vera Kruijer, de eigenaresse van Restaurant de Sluiswachter. De zoektocht naar de toegangsweg is binnenkort verleden tijd. De ondernemers krijgen eigen toegangswegen.Eerst wordt bij het restaurant een parkeerplaats aangelegd en later volgt op dezelfde plek ook nog een aantal inritten. Het werk moet over een ruime maand voor het grootste deel klaar zijn, want dan begint het vaarseizoen.De ondernemers organiseren tijdens Pinksteren opnieuw de sluisdagen, die vorig jaar 5.000 bezoekers trokken. De kom ligt dan vol met oude schepen, ook is er een braderie.