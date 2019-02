Is Max de mooiste hond van Drenthe?

De verkiezing blijkt populair. In Drenthe zijn 83 honden genomineerd en strijden mee om de felbegeerde titel Mooiste Hond van Nederland. In elke gemeente zijn ieder geval twee of meer genomineerden. De gemeente De Wolden spant de kroon, daar staan dertien viervoeters op de nominatielijst.Max is een mazzelaar, want eigenaresse Smeenge werkt in een trimsalon voor honden. Zij weet wel waarom de baasjes meedoen aan de wedstrijd. "Ik denk dat heel veel mensen ook willen aantonen dat hun hond echt de mooiste van Nederland is", vertelt ze.Wat is nou het mooiste aan Max? "Ik vind alles eigenlijk mooi", zegt Smeenge. Ze wijst naar de bruine snoet van de hond. "Maar ook zijn bruine pootjes zijn mooi. Daardoor zijn we verliefd op hem geworden."Of ze kans maakt op een prijs weet de eigenaresse nog niet: "Ik plaats in ieder geval veel op Facebook, in de hoop om zoveel mogelijk stemmen te winnen."Er kan nog tot 12 maart gestemd worden op de Drentse honden. De honden maken kans op een gemeente-, provincie- of nationale titel. Op 15 maart weten we wie de winnaars per gemeente en de winnaar van de provincie Drenthe is.