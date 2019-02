Drugsgebruiker bestraft voor dreigen met besmetting aids

De Duitser zat op 10 oktober in de tuin van een studentenwoning in Emmen. De bewoners vonden dit vreemd en belden de politie. Bij het zien van de agenten sprong de tuinbezoeker op en holde hij weg. De twee studenten probeerden hem tegen te houden.De Duitser schreeuwde dat hij aids had en maakte prikkende bewegingen met een naald die hij eerder had gebruikt. De man werd door de politie meegenomen voor verhoor. De Duitser is niet eerder in Nederland met justitie in aanraking geweest. Hij is heroïne-gebruiker en was op dat moment in Emmen om drugs te kopen. Hij verscheen niet op zitting.