Het gaat metalband Blackbriar uit Assen voor de wind

In die clip is een rol weggelegd voor burgemeester Marco Out . De burgemeester van Assen speelt een dokter, die op huisbezoek komt en een van de hoofdpersonen doodverklaart. "Toen het script af was, zochten we een dokter. We dachten gelijk aan Marco Out en vonden het grappig als hij dat zou doen", zegt drummer René Boxem.Volgens de muzikant stond Out er meteen voor open. "Hij zag het meteen zitten. We zijn er ontzettend blij mee."Het nummergaat over een vrouw die een man naar de dood probeert te lokken. "Halverwege de video komt de dokter, die het zielige nieuws vertelt dat de man dood is", legt Boxem uit. "Het klinkt nu wel heel erg, maar het verhaal is wel romantisch hoor", lacht de drummer.De video is inmiddels bijna twintigduizend keer bekeken. Boxem is er blij mee. "Het gaat eigenlijk al beter dan verwacht. We krijgen veel positieve reacties, echt bizar wat er allemaal gebeurt." De vorige twee videoclips scoorden ook erg goed. Zo werdruim een miljoen keer bekeken. Maar de echte YouTube-hit scoorde de band met, dat maar liefst twaalf miljoen keer werd bekeken.De band gaat binnenkort ook op tournee, met een andere symfonische metalband: Epica. Boxem kijkt ernaar uit. "Dat is echt een topband in Nederland", aldus de drummer.Blackbriar heeft genoeg plannen dit jaar. In september wil de band over de grenzen heen kijken. "We willen naar Duitsland, Hongarije en Tsjechië."