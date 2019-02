Auschwitz-overlevende Frieda Menco-Brommet overleden

Voordat ze werd gedeporteerd naar het vernietigingskamp in Polen zat ze in Kamp Westerbork. Ze werd in 1944 samen met haar familie en de familie Frank naar Auschwitz vervoerd. De families waren vage kennissen van elkaar in Amsterdam.Eenmaal aangekomen in Auschwitz, moeten ze vier rijen vormen: twee met mannen en twee met vrouwen. Frieda Brommet staat toevallig in de ' goede' rij . Ongeveer de helft van de mensen met wie ze in Auschwitz aankwam, werd meteen vergast.Frieda moet dwangarbeid verrichten. Het is vreselijk zwaar werk. Ook wordt ze vaak ziek. Ze komt in de ziekenbarak te liggen, onder meer met de zusjes Margot en Anne Frank. De moeders van Frieda en de zusjes Frank graven stiekem een kuil onder de barak, zodat ze wat extra eten kan krijgen.Ze overleeft Auschwitz, net als haar moeder. Vader Jo overlijdt. "Ontelbare malen heb ik tegenover de dood gestaan. Maar ik wilde nooit sterven. Ik dacht: er is nog zoveel moois, anders had ik niet meer geleefd", zei Frieda Brommet later over die tijd.De uitvaart van Frieda Menco-Brommet is komende zondag.