Woonconcept bouwt 33 nieuwe huizen in Verzetsbuurt Hoogeveen

De beneden-bovenwoningen krijgen een andere huurprijs dan de eengezinswoningen. Dat is volgens Windy ter Horst, manager Woningen bij Woonconcept een bewuste keuze. "Beneden-bovenwoningen die niet meer voldoen, vervangen we meestal door eengezinswoningen. Daar is meer vraag naar in deze tijd. Toch kiezen we nu bewust voor nieuw te bouwen beneden-bovenwoningen. Ze kennen een lagere huurprijs en zo houden we ook voldoende woningen beschikbaar voor mensen met een lager inkomen"