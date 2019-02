'Niet alleen in Roden verzakken woningen'

In het hele land dreigen minstens een miljoen huizen te verzakken, meldt het Kenniscentrum Aanpak Funderingsproblematiek in het programma.De aflevering over het verzakkingsprobleem begint met een bezoek aan Doreen Noord in Roden. Zij deed in december al haar verhaal bij RTV Drenthe . Haar huis in de wijk Roderveld in Roden verzakt, net zoals tien andere huizen in haar buurt. En ook in de Roder wijk Middenveld verzakken huizen. Daar is de oorzaak bekend; vervanging van het rioolstelse l. De gemeente Noordenveld was opdrachtgever van die werkzaamheden en neemt de verantwoordelijkheid op zich als het gaat om de schade.Maar in het geval van Doreen Noord ligt het verhaal anders. Bij haar is de lage grondwaterstand de oorzaak en zij kan de schade vooralsnog nergens verhalen. En dat verhaal geldt volgens De Monitor voor veel meer woningen in Nederland.De verzakkingen of dreigende verzakkingen komen volgens het programma door verlaging van de grondwaterstand en inklinking van de bodem, waardoor de fundering van huizen aangetast wordt. Het gaat dan vooral om huizen met houten palen of huizen op staal.Volgens een funderingsexpert die in het programma aan het woord komt, gaat het om zo'n 800.000 woningen. In de meeste gevallen zijn de woningeigenaren zelf aansprakelijk voor herstel van de schade.De aflevering over Heel Holland zakt van De Monitor is zondag om 22.40 uur te zien op NPO2.