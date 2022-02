De gemeente Noordenveld wil 1.725.000 euro vrijmaken voor de verhuizing van manege De Hulhorst in Roden. Over de nieuwe locatie wordt nog overlegd met de Rij- en Menvereniging Mensinghe.

Een nieuwe manege is nodig zo gaf huurder Dick Wieken al eerder aan. Manage de Hulhorst is namelijk sterk verouderd en voldoet niet aan de eisen van deze tijd. Bovendien kan met een verplaatsing van de manege ruimte worden vrijgemaakt voor woningbouw.

De rijvereniging zal intern de verhuizing nog bespreken, zo meldt voorzitter Henk van Dijk. "De bedoeling is om in de raadsvergadering van 2 maart in te spreken", zegt hij. Hij hoopt dat er daarna snel een beslissing kan worden genomen over de nieuwe manege.