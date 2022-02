Gemengde reacties op versoepelingen: 'Goede eigenschap om afstand te houden'

Een ander geeft aan dat ze inmiddels gewend is geraakt aan de huidige situatie, maar: "Ik kijk er wel naar uit dat je alles weer kan doen, zonder dat je na hoeft te denken of het wel mag."

Een ouder stel gaat de maatregelen niet missen en is vooral blij dat het mondkapje weer af mag. "Ik heb het er binnen altijd wel een beetje benauwd mee en je bril beslaat ook altijd. Toch hou Ik hem wel bij me, voor in binnenruimtes waar het heel druk is."