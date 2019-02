Drummer uit Coevorden geen winnaar finale The voice of Holland

Het is Robin Assen uit Coevorden als drummer van rockband Navarone niet gelukt de finale van The voice of Holland te winnen. Dennis van Aarssen ging er met de titel, 50.000 euro en een platencontract vandoor.

Het was de eerste keer dat bij The voice of Holland bands mee konden doen. Troostprijs voor Robin Assen en Navarone is dat ze mogen optreden in het voorprogramma van hun coach Anouk in de Ziggodome.Assen zei eerder al dat er geen man overboord was als ze de finale niet zouden winnen. "We gaan verder met wat we altijd doen: op heel veel festivals spelen."