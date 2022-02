Veroordeelde Kampenaar gehoord over rol familie in zwembadmoord

Willem P. uit Kampen, die voor de moord op Jan Elzinga in 2012 in Marum een celstraf van twintig jaar uitzit, moet vandaag in de rechtbank in Groningen verschijnen. Hij moet als getuige vragen beantwoorden van de advocaten van vier verdachten die vorig jaar zijn opgepakt. Volgens hem zouden de vier de moord hebben uitgelokt.

P.'s verklaringen waren aanleiding voor de arrestatie van de vrouwen uit Hollandscheveld en Roden en de mannen uit Nieuw-Roden en Kampen. P. heeft er ook strafkorting voor gekregen.

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft zich voortdurend verzet tegen de fysieke aanwezigheid van P. in de rechtszaal. De Kampenaar zou dan oog in oog komen te staan met de vier nieuwe verdachten in de moordzaak. De veiligheid van P. staat volgens het OM voorop en de man zou daarom onherkenbaar moeten worden gemaakt of via een videoverbinding worden gehoord. De verdediging wil koste wat het kost P. recht in de ogen aankijken, tijdens dit bijzondere verhoor.

Verhoor in aparte ruimte

De rechtbank heeft voor een tussenweg gekozen. Met het oog op de veiligheid wordt P. in een aparte verhoorruimte, op een andere plek in de rechtbank, gehoord. De advocaten, de officier van justitie en de rechters nemen ook plaats in die ruimte. De verdachten en andere aanwezigen blijven in de zittingszaal achter en luisteren mee via een audioverbinding. Dit verhoor zal een groot deel van de dag duren.