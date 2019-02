Gemeente eist tienduizenden euro's terug van Zuidlaarder Hout

Het college van B en W antwoordt dat op vragen van de VVD Tynaarlo. De fractie wilde opheldering over een verbeterplan bij de zorginstelling waar de brandveiligheid niet deugde en over de hoogte van de schuld aan de gemeente.Woonzorgcentrum Zuidlaarder Hout, met 25 dementerende ouderen, kwam vorig jaar in grote problemen toen er van alles mis bleek met de brandveiligheid . Veiligheidsregio Drenthe dreigde het pand te sluiten, omdat de bewoners bij een brand niet op tijd in veiligheid gebracht zouden kunnen worden. Deuren zaten op slot, sleutels waren onvindbaar, bedden waren te breed voor de deuren en er was te weinig personeel.Tot een sluiting kwam het toen niet, want de gemeente Tynaarlo besloot bij Zuidlaarder Hout extra bedrijfshulpverleners in te zetten, en zorgde voor twee toezichthouders van de brandweer in de nachtelijke uren. De eigenaren kregen tijd om de brandveiligheid op orde brengen.Maar ondertussen ging De Buurtzuster failliet, de thuiszorgorganisatie die ook de zorg op Zuidlaarder Hout verleende. De eigenaren van de Buurtzuster zijn dezelfden als die van het zorgcentrum Zuidlaarder Hout.Zorggroep Drenthe nam uiteindelijk alleen de Buurtzuster over, maar niet de verouderde woonzorglocatie in Zuidlaren. De bewoners van Zuidlaarder Hout zijn inmiddels verhuisd naar andere locaties van Zorggroep Drenthe.Het pand in Zuidlaren staat nu leeg en is nog in handen van dezelfde eigenaren. Maar de gemeente Tynaarlo zit nog wel met een kostenpost van ruim 82.000 euro. Het gaat om allerlei facturen die de gemeente alvast heeft betaald. "Wij zetten in op terugvordering van het hele bedrag", aldus B en W.De gemeente heeft de eigenaren van Zuidlaarder Hout inmiddels per brief laten weten dat een nieuwe gebruiker van het pand eerst met de gemeente contact moet opnemen, om te horen wat de mogelijkheden en onmogelijkheden zijn, vanwege de staat waarin het verkeert. De Veiligheidsregio Drenthe heeft inmiddels goedkeuring verleend aan een plan voor het aanbrengen van een sprinklerinstallatie in het gebouw. Dat dient als alternatief voor de vereiste brandwerende scheidingswanden.