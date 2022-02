Corona in Drenthe: 2418 nieuwe positieve tests

Landelijk daalt het aantal positieve coronatests verder. Tussen gisterochtend en vanochtend zijn 63.779 positieve tests geregistreerd. Voor een woensdag is dat het laagste aantal in drie weken tijd. Ook het gemiddelde daalt. Wel stijgt het aantal gemelde sterfgevallen.

In de afgelopen zeven dagen zijn 470.222 positieve uitslagen van coronatests doorgegeven aan het RIVM. Dat komt neer op gemiddeld 67.175 bevestigde besmettingen per dag. Het gemiddelde daalt voor de vierde dag op rij

Het aantal patiënten met corona in de Nederlandse ziekenhuizen is vandaag iets afgenomen, na drie dagen van toenames. In totaal liggen er nu 1650 patiënten met corona. Dat zijn er 6 minder dan gisteren, zo valt op te maken uit de meest recente cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding.