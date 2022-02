Midden-Drenthe houdt miljoen over bij bouw middelbare school Beilen

De bouw van de nieuwe middelbare school in Beilen heeft goed uitgepakt voor de spaarpot van de gemeente Midden-Drenthe. Ondanks de gigantische grondstof- en bouwprijzen blijft een miljoen euro over bij het project, meldt de gemeente.

De school, genaamd Volta, en de gymzaal, genaamd De Sprong, zijn in september opgeleverd. De gehele bouw vond plaats midden in de coronacrisis. Een tijd waarin de prijzen van bouwmateriaal extreem hoog waren, duidt de gemeente in een brief.