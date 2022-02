Tullip Energy mikt dit jaar op test aardwarmtewinning uit lege gasputten

De verwachting is dat dit jaar een belangrijke stap gezet kan worden bij het project om aardwarmte te winnen uit voormalige NAM-gasputten in Zuidoost-Drenthe. Tullip Energy denkt te kunnen starten met een ondergrondse test die duidelijk moet maken of de putten voldoende geschikt zijn, laat projectleider Nico Kuipers weten.

Tullip Energy kondigde in 2019 al aan een proef te willen doen met aardwarmte (geothermie). Hierbij wordt water tot een diepte van 3 kilometer in de grond gepompt waarbij het door de hitte in de aarde weer verwarmd boven komt. Voor glastuinders in Erica en Klazienaveen is deze techniek interessant als verwarming voor hun kassen.

Ruim twee jaar geleden werd bekend dat al meer dan twintig partijen een intentieovereenkomst met Tullip Energy hebben getekend voor de afname van warmte.

Emmerhout

"De komende maanden zijn we nog druk bezig met de voortgang", aldus Kuipers. "De ondergrondse test is nodig om te zien hoeveel warmte de putten opleveren. Zodra dat bekend is kunnen we een planning opstellen voor wat betreft de levering van aardwarmte."