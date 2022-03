Voormalige redactie Emmer Courant maakt plaats voor 29 huurappartementen

Op de etage boven modezaak Derksen & Derksen, op de hoek van de Notaris Oostingstraat en de Hoofdstraat in Emmen, worden 29 huurappartementen gerealiseerd. Daarmee gaat ook de voormalige redactieruimte van de Emmer Courant ter ziele. Op de bovenverdieping van het complex maakten tikkende typemachines en rinkelende telefoons in het verleden jarenlang de dienst uit.

Maar over ongeveer een jaar is daar niets meer van terug te zien. Ontwikkelaar Van Nie Vastgoed uit Emmen hoopt dan namelijk dat de appartementen stuk voor stuk klaar zijn. Derksen & Derksen had de hele verdieping een hele tijd nog zelf in gebruik, maar de kledingwinkel is in 2019 volledig naar de begane vloer verhuisd. Ontwikkelaar Tenstone uit Den Haag kwam daarna met plannen om zestien tweekamerappartementen op de vrijgekomen etage te realiseren