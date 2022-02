Veestapel 30 procent kleiner, LTO vindt focus op krimp 'nutteloos'

De kabinetsplannen voor het terugdringen van de stikstofuitstoot zullen ertoe leiden dat de veestapel over een jaar of tien zo'n 30 procent kleiner is. Dat blijkt uit formatiedocumenten die het kabinet heeft vrijgegeven.

In september heeft het Planbureau voor de Leefomgeving op verzoek van de formerende partijen twee scenario's doorgerekend. In beide varianten wordt uitgegaan van een reductie van de veestapel met 30 procent, schrijft de NOS

In de variant die gekozen is moet die krimp vooral worden bereikt door de opkoop, verplaatsing en verduurzaming van boerenbedrijven. Dat gebeurt zoveel mogelijk op vrijwillige basis. Maar als boeren in de buurt van een beschermd natuurgebied blijven weigeren om mee te werken, wordt gedwongen opkoop in het regeerakkoord niet uitgesloten.