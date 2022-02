Zelfbewoningsplicht in Assen moet speculant buiten de deur houden

De gemeente Assen stelt, in navolging van onder meer de gemeente Groningen, een zelfbewoningsplicht in. De plicht geldt voor nieuwbouwwoningen, maar ook voor bestaande huizen.

"In de huidige woningmarkt is het lastig om een betaalbare woning te vinden", verklaart wethouder Karin Dekker. "Met deze maatregel willen we voorkomen dat nieuwbouwwoningen in handen komen van beleggers die de woning vervolgens tegen een hoge huur aanbieden. "