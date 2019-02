Graafmachine geeft laatste zetje bij vellen Eexter eik

De schoppen en bijlen liggen klaar, de mensen verzamelen zich langzaamaan bij de Grote Brink in Eext. Klaar voor het schouwspel. Vijf mannen wagen zich aan de klus, zij treden in het verleden en zullen de eik zonder machines naar beneden halen.Het naar beneden halen van de eik is de afsluiter van het grote bomenonderhoud van de Boermarke. "De brinken moeten verjongen", vertelt Margines Jobing, voorzitter van de Boermarke Eext. "Als we dat laten zoals het is, hebben we op den duur allemaal oude brinken. We doen het met pijn in ons hart, maar als we niets doen, hebben we allemaal oude brinken. Dan zijn ze niet mooi meer."En dus gaat de schop in het zand. Eén van de mannen die zich eraan waagt is Roelof Mennega. "We hadden het erover om deze boom te kappen", vertelt hij. "En ik weet als kwajongen dat ze in deze stijl op een andere brink stonden te kappen. Dat leek mij ook leuk."Na een klein uurtje zijn de vijf mannen al ver. Hier en daar wordt een wortel met een bijl doorgehakt. Op zo'n driekwart hoogte van de boom hangt een touw. Hiermee probeert een aantal heren de boom naar beneden te krijgen. De boom beweegt, maar naar beneden komt ie niet.De heren gaan stug door. De grond is mooi droog, vertelt Mennega. "Dit wil wel zo." De mannen blijven grond wegscheppen en wortels afhakken. Meerdere keren kijken de heren of de boom al in beweging komt, maar helaas...Uiteindelijk, na bijna anderhalf uur graven, besluit Mennega dan toch met een graafmachine de boom een zetje te geven. Met het samenspel van de heren die de boom naar beneden trekken, is het zo gebeurd. Het publiek klapt en de heren vegen het zweet van de hoofden. "Nu is het tijd voor een borrel!"