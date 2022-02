Belangenvereniging waarschuwt voor teloorgang natuur rondom camping

Na aan de bel te hebben getrokken bij de gemeente en juridisch advies te hebben gezocht, heeft de vereniging Parkbelangen Leekstermeer vanochtend de Provinciale Staten bijgepraat over het gedoe rondom camping Meerzicht. De recreanten moeten de camping in Matsloot aan het eind van dit jaar verlaten.

Eerder vroegen de recreanten al aandacht voor de zaak middels een lichtjesprotest . Inmiddels is er een belangenvereniging opgericht en is er juridische steun gezocht.

Volgens de belangenvereniging leidt een grootschalige camping tot meer reisbewegingen rondom het Leekstermeer en is er kans op permanente bewoning. Dat laatste is nu niet aan de orde op camping Meerzicht.

De belangenvereniging heeft naar eigen zeggen contact gezocht met EuroParcs om mee te denken over een duurzame oplossing, waarbij de recreanten hun huidige plek kunnen behouden. Daar is volgens Van Gennep geen gehoor aan gegeven.

Van Gennep wist te melden dat meerdere parken in Drenthe tegen dergelijke problemen aanlopen. "Vandaar dat wij zoeken naar samenwerking. Helaas zien we dat mensen in dezelfde situatie als wij soms geïntimideerd worden, waardoor ze niet durven samenwerken. Die verhalen horen we de laatste tijd."