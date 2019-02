Kijk nu live naar de Ster van Zwolle [afgesloten]

De Ster van Zwolle is vanmiddag de wedstrijd van de week. In samenwerking met RTV Oost zenden we de wedstrijd live uit op TV.

Maar ook online kunt u de wedstrijd hier volgen. De uitzending begint om 15:00 uur.De Ster van Zwolle is een eendaagse wielerwedstrijd in Overijssel.De wedstrijd werd voor het eerst gereden in 1961. In dat jaar won Jan Rol de koers. Sinds die tijd is de Ster van Zwolle het begin van het seizoen voor de amateurwielrenners. De wedstrijd wordt gereden in en rondom Zwolle. De naam verwijst naar de stervorm van de Zwolse binnenstad.