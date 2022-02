'FDF is geen belanghebbende in bezwaar tegen distributiecentrum Jumbo'

Farmers Defence Force is geen belanghebbende in het handhavingsverzoek tegen Jumbo Distributiecentrum B.V. in Beilen. Daarom hoeft het bezwaar van deze stichting en vereniging niet behandeld te worden.

Dat advies geeft de commissie Rechtsbescherming aan de Gedeputeerde Staten van de provincie Drenthe. Dit advies volgt op een hoorzitting in januari in het provinciehuis in Assen. Daar waren zo'n honderd agrariërs met trekker aanwezig om deze zitting via een livestream buiten te volgen.