Drie boeken maken kans op DHV-prijs 2021

Koops, voormalige medewerker van RTV Drenthe, wist al jaren dat hij een boek wilde schrijven over zijn oud-aardrijkskundeleraar Meent van der Sluis. Bij het grote publiek is hij bekend als vroege criticaster van de gasboringen van de NAM, die volgens hem aardbevingen in Groningen en Drenthe veroorzaakten. In de jaren 80 was Van der Sluis daarmee een roepende in de woestijn. Hij kreeg uiteindelijk gelijk, alleen was dat voor hem te laat, hij overleed in 2000. Het boek van Koops is uitgegeven door Koninklijke Van Gorcum