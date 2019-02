'Voor de tweede keer binnen een maand is mijn auto leeggehaald'

"Het is de tweede keer binnen een korte tijd dat onze auto is leeggeroofd. Eerst werd op 19 januari de boel leeggehaald. En afgelopen donderdag was het weer raak. We hadden de auto net weer terug van de garage", meldt Booij.De politie meldde gisteren dat in de wijk Kloosterveen meerdere inbraken waren in auto's . De daders hadden het vooral voorzien op BMW's. Ook in het geval van Sandra Booij gaat het om een BMW.Op 19 januari wisten de daders de autosleutel met afstandsbediening te hacken waardoor ze de BMW van Booij konden openen. "Ik had daarom nu maatregelen genomen, de sleutel zat in een speciaal blikje, midden in de woonkamer, waardoor hacken niet mogelijk was. Maar ik had de sleutel beter buiten de voordeur kunnen leggen, want deze week zijn mijn ruiten ingeslagen", zegt de Assense.Volgens Booij is de schade nu veel groter dan bij de eerste inbraak: "Ik ben bang dat de auto dit keer total loss is. De ramen zijn stuk, het stuur is weg, de navigatie is er uit en ook het multimediasysteem en de airbags zijn meegenomen."Bij de tweede auto-inbraak heeft Booij de dader op camera. "Na de eerste roofactie hebben we een camera opgehangen en we zien dat in de nacht van woensdag op donderdag eerst om 01.45 uur iemand de situatie komt verkennen. Om 3.10 uur komt hij terug om in te breken in de auto. De beelden hebben we ingeleverd bij de politie."