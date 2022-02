Taekwondovereniging Hoogeveen neem terrein naast ‘oude’ kaasfabriek over

Taekwondovereniging Sidokwan in Hoogeveen kan haar geluk niet op. Na jaren overleg en meerdere pogingen om eigenaar te worden van de grond waarop het clubhuis staat, is het dan toch gelukt. De club mag het terrein kopen van de gemeente. Er zijn nog wel haken en ogen die de verkoop kunnen bemoeilijken.

De huidige clubaccommodatie staat nabij de 'oude' DOC kaasfabriek langs de Trompstraat in het centrum van Hoogeveen. De vereniging heeft in 1996 de plek inclusief een gebouw in gebruik. Afgesproken is dat ze daar niets aan de gemeente voor hoeven te betalen.

Hoewel het als een thuis voelt voor de vereniging is het nooit helemaal van haar geweest. "Maar binnenkort hopelijk wel", vertelt de enthousiaste voorzitter Jacko Dekker. "We zijn er ontzettend blij mee, want we hebben hopelijk straks een vaste uitvalsbasis voor zo lang als we willen."

'Gigantische club'

De afspraak die de vereniging sinds de jaren negentig heeft met de gemeente zou in 2026 aflopen. Daarna zou er gekeken worden wat de mogelijkheden zijn. De club wil daarop anticiperen door nu actie te ondernemen.

"We hebben 240 leden", vervolgt Dekker. "Daarmee zijn we een gigantische club voor een relatief kleine sport. Ik denk dat we in Nederland maar 8000 beoefenaars hebben. Die moet je wat bieden. Dit is een geweldige plek en nu kunnen we kans grijpen om het van ons te maken. Het is de beste oplossing."

Andere kopers

Toch zitten er nog wat haken en ogen aan de verkoop. De gemeente mag de locatie niet onderhands aanbieden aan de club en moet de grond openbaar verkopen. Dat betekent dat andere geïnteresseerden zich ook kunnen melden voor de plek.

Dat heeft te maken met een situatie die zich in 2021 in de gemeente Didam heeft afgespeeld. Het voormalig gemeentehuis stond in de verkoop. De gemeente wilde het onderhands verkopen, maar op datzelfde moment was er een geïnteresseerde die het pand wilde ombouwen tot supermarkt.

De Hoge Raad (rechtbank) heeft destijds besloten dat beide partijen op basis van het gelijkheidsbeginsel allebei aanspraak moeten kunnen maken op koop. Sindsdien moeten gemeenten die regels hanteren en de verkoop transparant afhandelen.

Het college van burgemeester en wethouders verwacht geen andere geïnteresseerden voor het kopen van de locatie. De taekwondoclub heeft veel geld geïnvesteerd in het huidige clubgebouw. Volgens het college moet een andere partij veel geld investeren en aanpassingen doen om ervan te profiteren. "Het gaat om een niet lucratieve zaak", schrijven ze.

Dromen van uitbreiding

Dekker zelf verwacht ook niet veel concurrentie. "In het contract met de gemeente staat dat als wij daar moeten vertrekken, en iemand anders neemt de grond over, wij als vereniging compensatie moeten krijgen. Dat is natuurlijk niet aantrekkelijk."