Politie houdt extra controles in centrum Assen

De politie gaat komende week verscherpt toezicht houden in het centrum van Assen. Aanleiding zijn aanhoudende klachten over onveilige situaties in en rond het centrum.

Er wordt met name gecontroleerd op fout geparkeerde auto's, op laden en lossen in het centrum op de juiste tijden, en op fietsers die buiten de fietsstroken en fietspaden door het centrum rijden. Ook wordt extra gelet op overlast.De verscherpte controles in het centrum worden uitgevoerd in samenwerking met het team Handhaving van de gemeente en het team Infra van de politie.