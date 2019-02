Coen Vermeltfoort wint de Ster van Zwolle

Oud-Emmenaar Gert-Jan Bosman maakte deel uit van een kopgroep van twaalf man die de wedstrijd kleur gaf. Samen met baanwielrenner Melvin van Zijl was hij, al na een half uur koers, de initiatiefnemer.Later maakten nog eens tien mannen de oversteek. De maximale voorsprong van de twaalf koplopers liep op naar bijna vier minuten. Jasper Plender kon het tempo niet volgen en moest met nog bijna vijftig kilometer op de teller de kopgroep laten gaan.Beau Duvigneau van het Vlasman Cyclingteam, deed dertig kilometer voor de streep een dappere poging om solo weg te komen. De renner uit Zutphen viel echter stil in het zicht van de haven en werd op ruim een kilometer van de meet ingerekend door Timo de Jong uit Goes. Ook hij bleef echter niet uit de greep van het sprintende peloton.In de verwachtte massasprint was het voormalig profrenner Vermeltfoort van Team Alecto die de overwinning naar zich toe trok. Hij mag tevens de leiderstrui van de Topcompetitie aantrekken.