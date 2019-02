DOS'46 ook volgend jaar onder leiding Zegwaard en Wessel

Zegwaard is bezig aan zijn eerste seizoen als hoofdtrainer bij DOS'46 en begon het seizoen sterk met een zege in de derby tegen LDODK. Samen met Wessel, die vorig jaar zijn plaats bij het tweede team verruilde voor de plek naast Zegwaard, heeft hij een team neergezet die het elke club in de competitie moeilijk kan maken."De samenwerking is goed, het team straalt plezier uit en het spel ziet er goed uit. We hadden eigenlijk verdiend om een paar punten meer te hebben op de ranglijst," is de mening van DOS'46-voorzitter Frank Meulenkamp.Ook Zegwaard geeft aan dat hij blij is zijn werk aan het team te mogen voortzetten: "Het is een mooie bevestiging van het goede werk dat we samen leveren. We moeten nu samen doorbouwen, beter en constanter worden en nog meer mooie wedstrijden neerzetten waar het publiek van kan genieten," aldus de hoofdtrainer.Vanavond speelt DOS'46 tegen Fortuna uit Delft. Die ploeg staat op de vijfde plaats van de ranglijst van de Korfbal League. Dat is twee plaatsen hoger dan de club uit Nijeveen.