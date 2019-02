Nuis negende na eerste 500 meter WK Sprint

Kjeld Nuis is het WK Sprint in Heerenveen begonnen met een negende plaats op de eerste 500 meter. De Emmenaar kwam tot een tijd van 34.98. De Japanner Tasuya Shinhama won in een tijd van 34.66.

Nuis mocht in de tiende rit aantreden tegen de Japanner Masaya Yamada. Op dat moment had landgenoot Kai Verbij met 34.72 de snelste tijd in handen. Nuis reed een degelijke opening, maar verzaakte vervolgens om een slotronde onder de 25 seconden te rijden. Hierdoor stokte de tijd bij 34.98.Alleen de Japanner Shinhama bleek in zijn rit sneller dan Kai Verbij. De Nederlander geldt als topfavoriet voor de titel. Ook de concurrenten Havard Lorentzen uit Noorwegen en Pavel Kuliznikov uit Rusland sloegen met 34.74 seconden een gat op Nuis.Later vanmiddag staat de eerste 1000 meter op het programma. Dit is de specialiteit van Nuis.