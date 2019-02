Mode door de tijd heen van moeder de vrouw in Assen

In de tentoonstelling, die door het Drents Museum is opgezet, zijn meer dan vijftig schilderijen over de kledingstijl van vrouwen in de periode van 1885 tot 2014 tentoongesteld. Dit weekend komen die afbeeldingen voor een keer tot leven in een modeshow.Albert Kool heeft met Stichting Oud-Oranje deze tentoonstelling opgezet en organiseert de modeshow. Hiermee wil hij laten zien wat de sociaal maatschappelijke situatie was. "Denk aan de korsetten", legt Kool uit. "Wat heeft dat betekend voor vrouwen. Er zijn heel veel sociale aannames geweest over vrouwen, rollen waar vrouwen in werden gedrukt die ook zichtbaar waren in de kleding. En hoe vrouwen daaruit stappen." Voor Kool is het belangrijk om dit te laten zien omdat het voor vrouwen nog steeds niet altijd makkelijk is om je te profileren.Tijdens de modeshow krijg je uitleg over alle kledingstukken. Tientallen vrouwen verschijnen een voor een voor het publiek. De eerste vrouw heeft stoere kleding aan dat er op wijst dat ze zelfstandig is. Zo wordt je meegenomen terug in de tijd, naar een tijd van korsetten en crinolines.Het publiek reageert enthousiast. Anneke Horst uit Assen vindt de modeshow geweldig. "Als je ziet hoe dat vroeger ging, dat mensen ingesnoerd werden. Dat er ribben gebroken werden om aan het modebeeld te voldoen. Dan leven wij nu in een fantastische tijd!"