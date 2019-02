Cassata#23: Over de Statenverkiezingen, de waterschapsverkiezingen en de toekomst van FC Emmen

Over een kleine maand zijn de verkiezingen voor Provinciale Staten. Maar op dezelfde dag zijn ook de waterschapsverkiezingen. In Cassata dijkgraaf Geert Jan ten Brink van Hunze en Aa's over het belang van de waterschappen. Verder schuift directeur van FC Emmen Wim Beekman aan. Hij stopt per 1 maart. Hoe staat de club ervoor en wat zijn zijn hoogtepunten? Tafelgast is Hans Kuipers, lijsttrekker voor GroenLinks bij de komende Statevenkiezingen.

01.38 - tafelgast Hans Kuipers, lijsttrekker GroenLinks Drenthe over de Provinciale Statenverkiezingen.07.40 - Waterschapsverkiezingen met Geert Jan ten Brink, dijkgraaf waterschap Hunze en Aa's.25.54 - Directeur Wim Beekman over FC Emmen, een nieuw stadion voor de club, en zijn vertrek bij de kersverse eredivisionist34.30 - Tafelgast lijsttrekker GroenLinks Drenthe Hans Kuipers over de Provinciale Statenverkiezingen.37.05 - Directeur Wim Beekman over zijn tijd bij FC Emmen.44.01 -. Tafelgast Hans Kuipers, lijsttrekker GroenLinks Drenthe, krijgt een aantal stellingen voorgelegd.54.53 - In het Radioforum behandelen tafelgast Hans Kuipers, Jacob Bruintjes (Voorzitter PvdA Drenthe) en Erik Ziengs (VVD Tweede Kamerlid uit Assen) allerlei zakenMargriet BenakHans Kuipers, lijsttrekker Groen Links Drenthe uit MeppelGeert Jan ten Brink, dijkgraaf Hunze en Aa'sWim Beekman, vertrekkend directeur van FC EmmenJacob Bruintjes, Voorzitter PvdA Drenthe uit BorgerErik Ziengs, VVD Tweede Kamerlid uit Assen