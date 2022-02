Nederland was aan het begin van de coronacrisis niet genoeg voorbereid op een grootschalige uitbraak van een nieuwe infectieziekte. Dat concludeert de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV). Maar is ons land na deze wake up call nu wel goed genoeg voorbereid op een eventuele nieuwe pandemie?

Het OVV concludeert in een eerste rapport dat er te lang is gefocust op enkel de bestrijding van het virus en er onvoldoende rekening is gehouden met de maatschappelijke gevolgen van het beleid. Doel van het OVV-onderzoek is om lessen te trekken voor eventuele toekomstige pandemieën.

'Geen landelijk draaiboek'

Volgens de OVV ontbrak het bij het uitbreken van de coronapandemie met name op landelijk niveau aan kennis over de bestrijding van een uitbraak, meldt de NOS . Er was enkel op regionaal niveau geoefend met epidemieën en er lag geen landelijk draaiboek, waardoor er in de eerste maanden veel geïmproviseerd moest worden.

Door dat alles was er te weinig oog voor bijvoorbeeld de verpleeghuizen en de thuiszorg. Die zijn volgens de OVV te laat meegenomen in de crisisaanpak, waardoor zich hier "een stille ramp" heeft voltrokken; ruim de helft van de coronasterfte in 2020 vond plaats in de verpleeghuizen.

